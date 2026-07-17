Transfer-Coup: Wolfsburg holt Lou Bogaert als Levels-Ersatz

SID 17.07.2026 • 11:06 Uhr Der Frauen-Vizemeister legt in der Abwehr personell noch einmal nach, die 22-Jährige bringt internationale Erfahrung mit.

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat nach dem Abgang von Janou Levels (Real Madrid) die französische Abwehrspielerin Lou Bogaert verpflichtet. Die 22-Jährige, die überwiegend als linke Außenverteidigerin zum Einsatz kommt, wechselt vom Erstligisten Paris FC und unterschrieb beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Internationale Erfahrung als VfL-Verstärkung