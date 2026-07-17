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Transfer-Coup: Wolfsburg holt Lou Bogaert als Levels-Ersatz

Wolfsburg schlägt in Paris zu

Der Frauen-Vizemeister legt in der Abwehr personell noch einmal nach, die 22-Jährige bringt internationale Erfahrung mit.
Lou Bogaert soll die VfL-Abwehr verstärken
Lou Bogaert soll die VfL-Abwehr verstärken
© AFP/SID/MIGUEL MEDINA
SID
Der Frauen-Vizemeister legt in der Abwehr personell noch einmal nach, die 22-Jährige bringt internationale Erfahrung mit.

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat nach dem Abgang von Janou Levels (Real Madrid) die französische Abwehrspielerin Lou Bogaert verpflichtet. Die 22-Jährige, die überwiegend als linke Außenverteidigerin zum Einsatz kommt, wechselt vom Erstligisten Paris FC und unterschrieb beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Internationale Erfahrung als VfL-Verstärkung

„Sie verfügt trotz ihres noch jungen Alters bereits über langjährige internationale Erfahrung, sowohl auf Klubebene als auch in der Nationalmannschaft“, sagte VfL-Direktorin Vanessa Bernauer über die sechsmalige Nationalspielerin: „Mit ihrem Tempo, ihrer Zweikampfstärke und ihren technischen Fähigkeiten stellt sie eine absolute Verstärkung für uns dar.“

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