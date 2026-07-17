Transfer-Coup: Wolfsburg holt Lou Bogaert als Levels-Ersatz

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg hat nach dem Abgang von Janou Levels (Real Madrid) die französische Abwehrspielerin Lou Bogaert verpflichtet. Die 22-Jährige, die überwiegend als linke Außenverteidigerin zum Einsatz kommt, wechselt vom Erstligisten Paris FC und unterschrieb beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Wolfsburg schlägt in Paris zu
Der Frauen-Vizemeister legt in der Abwehr personell noch einmal nach, die 22-Jährige bringt internationale Erfahrung mit.
Lou Bogaert soll die VfL-Abwehr verstärken
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Internationale Erfahrung als VfL-Verstärkung
„Sie verfügt trotz ihres noch jungen Alters bereits über langjährige internationale Erfahrung, sowohl auf Klubebene als auch in der Nationalmannschaft“, sagte VfL-Direktorin Vanessa Bernauer über die sechsmalige Nationalspielerin: „Mit ihrem Tempo, ihrer Zweikampfstärke und ihren technischen Fähigkeiten stellt sie eine absolute Verstärkung für uns dar.“