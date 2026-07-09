Top-Transfer: VfL Wolfsburg holt Abwehrchefin Lieske Carleer

SID 09.07.2026 • 17:24 Uhr Die 25 Jahre alte Defensivspezialistin gewann in den Niederlanden zwei Mal die Meisterschaft mit Twente.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich die Dienste der Niederländerin Lieske Carleer gesichert. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin wechselt aus ihrer Heimat vom FC Twente zu den Niedersächsinnen, in Wolfsburg erhält sie einen Vertrag über drei Jahre bis 2029.

Twente-Meisterin verstärkt die Defensive

„Lieske ist eine international erfahrene Abwehrspielerin, die beim FC Twente in den letzten beiden Jahren zur Leistungsträgerin gereift ist“, sagte Vanessa Bernau, Direktorin Frauenfußball. Sie sei „sehr zuversichtlich, dass sie mit ihren sportlichen und ebenso mit ihren charakterlichen Qualitäten hervorragend zu uns passt.“