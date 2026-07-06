Frauen-Bundesliga: Union jagt Rekord vs. Bayern 21. August

SID 06.07.2026 • 15:19 Uhr Auftakt in der Hauptstadt: Union Berlin freut sich auf Meister Bayern München.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Frauen-Bundesliga empfängt Union Berlin Meister Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. Das Spiel wird am 21. August stattfinden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Eisernen jagen Zuschauerrekord

Gleich zum Beginn wollen die Eisernen ihren eigenen Zuschauerrekord von 13.978 Besuchern knacken.

Auch der Champions-League-Halbfinalist aus München darf sich auf die Auswärtsreise freuen. Beim bisher einzigen Spiel in Berlin im vergangenen Frühjahr sicherten sich die Münchenerinnen vorzeitig die Meisterschaft.