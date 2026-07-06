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Frauen-Bundesliga: Union jagt Rekord vs. Bayern 21. August

Zum Saisonstart: Union Berlin eröffnet gegen Bayern München

Auftakt in der Hauptstadt: Union Berlin freut sich auf Meister Bayern München.
Zum Auftakt in die Haupstadt: Union empfängt Bayern
Zum Auftakt in die Haupstadt: Union empfängt Bayern
© picture alliance /contrast photoagentur/SID/O.Behrendt
SID
Auftakt in der Hauptstadt: Union Berlin freut sich auf Meister Bayern München.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Frauen-Bundesliga empfängt Union Berlin Meister Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. Das Spiel wird am 21. August stattfinden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Eisernen jagen Zuschauerrekord

Gleich zum Beginn wollen die Eisernen ihren eigenen Zuschauerrekord von 13.978 Besuchern knacken.

Auch der Champions-League-Halbfinalist aus München darf sich auf die Auswärtsreise freuen. Beim bisher einzigen Spiel in Berlin im vergangenen Frühjahr sicherten sich die Münchenerinnen vorzeitig die Meisterschaft.

Die weiteren Ansetzungen der Frauen-Bundesliga wird der DFB am 16. Juli bekannt geben.

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