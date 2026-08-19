Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Bayern-Frauen vor Union: Barcala bremst Titel-Träume

Bayern-Trainer warnt vor Saisonstart

Der FC Bayern ist wieder einmal der Favorit auf den Titel. Der Trainer José Barcala schärft vor dem Saisonstart die Sinne.
Die Bayern-Frauen haben zum dritten Mal in Folge den Supercup gewonnen. Der amtierende Meister und Pokalsieger verwies den Vize der Vorsaison aus Wolfsburg mit 3:0 in die Schranken - profitierte dabei aber auch von einem dicken Patzer von VfL-Schlussfrau Johannes.
SID
Der FC Bayern ist wieder einmal der Favorit auf den Titel. Der Trainer José Barcala schärft vor dem Saisonstart die Sinne.

Trotz der klaren Favoritenstellung hat José Barcala die Fußballerinnen von Bayern München vor verfrühter Titeleuphorie gewarnt. Jedes Team in der Bundesliga könne dafür sorgen, „dass du einen schlechten Tag hast“, sagte der Trainer vor dem Auftakt am Freitag (18.20 Uhr/ZDF, MagentaTV und DAZN) bei Union Berlin.

Die „Challenge“ für eine erfolgreiche Titelverteidigung sei es, „immer wieder drei Punkte zu holen und den Rhythmus beizubehalten“.

Barcala warnt: Meisterschaft kein Selbstläufer

Ein Selbstläufer wird der Weg zur fünften Meisterschaft in Folge laut Barcala nicht. Vizemeister VfL Wolfsburg habe gezeigt, „dass sie konstant spielen können“, auch andere Klubs hätten investiert. „Alle Teams können dir auf dem Weg Punkte abnehmen“, warnte der Bayern-Coach. So auch der Auftaktgegner Union Berlin, den Barcala als einen der Kandidaten auf einen Platz unter den besten fünf Teams nannte.

Verzichten müssen die Münchnerinnen in Köpenick allerdings noch auf DFB-Kapitänin Giulia Gwinn (Schulter-OP), Franziska Kett (Sprunggelenk) und Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss). Die Entwicklung bei dem Trio sei aber „positiv“, sagte Barcala. Einzig bei Kett werde eine Rückkehr in den Kader noch „etwas länger“ dauern.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite