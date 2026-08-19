Bayern-Frauen vor Union: Barcala bremst Titel-Träume

Trotz der klaren Favoritenstellung hat José Barcala die Fußballerinnen von Bayern München vor verfrühter Titeleuphorie gewarnt. Jedes Team in der Bundesliga könne dafür sorgen, „dass du einen schlechten Tag hast“, sagte der Trainer vor dem Auftakt am Freitag (18.20 Uhr/ZDF, MagentaTV und DAZN) bei Union Berlin.
Bayern-Trainer warnt vor Saisonstart
Die „Challenge“ für eine erfolgreiche Titelverteidigung sei es, „immer wieder drei Punkte zu holen und den Rhythmus beizubehalten“.
Barcala warnt: Meisterschaft kein Selbstläufer
Ein Selbstläufer wird der Weg zur fünften Meisterschaft in Folge laut Barcala nicht. Vizemeister VfL Wolfsburg habe gezeigt, „dass sie konstant spielen können“, auch andere Klubs hätten investiert. „Alle Teams können dir auf dem Weg Punkte abnehmen“, warnte der Bayern-Coach. So auch der Auftaktgegner Union Berlin, den Barcala als einen der Kandidaten auf einen Platz unter den besten fünf Teams nannte.
Verzichten müssen die Münchnerinnen in Köpenick allerdings noch auf DFB-Kapitänin Giulia Gwinn (Schulter-OP), Franziska Kett (Sprunggelenk) und Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss). Die Entwicklung bei dem Trio sei aber „positiv“, sagte Barcala. Einzig bei Kett werde eine Rückkehr in den Kader noch „etwas länger“ dauern.