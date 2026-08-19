Bayern-Frauen vor Union: Barcala bremst Titel-Träume

SID 19.08.2026 • 14:50 Uhr Der FC Bayern ist wieder einmal der Favorit auf den Titel. Der Trainer José Barcala schärft vor dem Saisonstart die Sinne.

Trotz der klaren Favoritenstellung hat José Barcala die Fußballerinnen von Bayern München vor verfrühter Titeleuphorie gewarnt. Jedes Team in der Bundesliga könne dafür sorgen, „dass du einen schlechten Tag hast“, sagte der Trainer vor dem Auftakt am Freitag (18.20 Uhr/ZDF, MagentaTV und DAZN) bei Union Berlin.

Die „Challenge“ für eine erfolgreiche Titelverteidigung sei es, „immer wieder drei Punkte zu holen und den Rhythmus beizubehalten“.

Barcala warnt: Meisterschaft kein Selbstläufer

Ein Selbstläufer wird der Weg zur fünften Meisterschaft in Folge laut Barcala nicht. Vizemeister VfL Wolfsburg habe gezeigt, „dass sie konstant spielen können“, auch andere Klubs hätten investiert. „Alle Teams können dir auf dem Weg Punkte abnehmen“, warnte der Bayern-Coach. So auch der Auftaktgegner Union Berlin, den Barcala als einen der Kandidaten auf einen Platz unter den besten fünf Teams nannte.