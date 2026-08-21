Leise Bayern-Hoffnungen bei Offensivstar

SID 21.08.2026 • 06:10 Uhr Nach namhaften Abgängen ins Ausland warnt die Nationalspielerin: Der Verbleib von Stars sei bedeutend für die Attraktivität der Liga.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl sieht den Verbleib von großen Namen in Deutschland als bedeutenden Faktor für die Attraktivität der Bundesliga – ein Indiz für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern?

Es sei „wichtig, dass du Persönlichkeiten hast, nennen wir sie Stars, die die deutsche Liga repräsentieren“, sagte die Spielerin des Double-Gewinners Bayern München bei MagentaSport.

Stars sichern Attraktivität der Liga

Es gehe darum, dass die Liga „breit aufgestellt“ sei. Zum einen brauche es „gute Vereine, die kompetitiv sind“, sagte Bühl, die es als Vorteil sieht, dass nur noch Klubs mit einem Männerteam im Rücken in der Frauen-Bundesliga vertreten sind. Dies helfe „langfristig“. Zum anderen sei es „kurzfristig“ wichtig, „dass man eben Stars in den Reihen hat, weil die Kids ihnen nacheifern, Vorbildfunktionen ausfüllen“.

Ligaweit hatten namhafte Abgänge in diesem Sommer für Aufsehen gesorgt: Wolfsburg-Ikone Alexandra Popp zog es zu ihrem Herzensklub Borussia Dortmund in die Regionalliga, neben Georgia Stanway verabschiedeten sich etwa auch die deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci, Nicole Anyomi (alle nach England) oder Elisa Senß (Real Madrid) ins Ausland.

Bühl bleibt – Zukunft offen

Bühl, die immer wieder mit dem FC Barcelona und Klubs aus England in Verbindung gebracht wird, bleibt den Münchnerinnen in dieser Saison erhalten.

Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Es gehe darum, „immer zu schauen, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann“, sagte Bühl (Vertrag bis 2027): „Da war München in den letzten Jahren die beste Anlaufstation und auch in diesem Jahr die beste, wo ich mich einfach wohlfühle. Solange das gegeben ist, wird sich das auch nicht ändern.“