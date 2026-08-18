Meisterschafts-Prognose enthüllt

SID 18.08.2026 • 12:27 Uhr Wer wird in der kommenden Bundesligasaison der Frauen Meister? Die Prognose der Trainerinnen und Trainer ist eindeutig.

Die Trainerinnen und Trainer der Frauen-Bundesligisten erwarten einmal mehr ein einseitiges Titelrennen in der anstehenden Saison – mit dem FC Bayern als großen Favoriten. Alle 14 Coaches nannten den Meister als Titelkandidaten Nummer eins, einen echten Konkurrenten für die Münchnerinnen sehen sie nicht. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor dem Start am Freitag.

„Unsere Ambitionen sind klar: Wir wollen den Titel verteidigen. Das ist der Anspruch des FC Bayern“, sagte Münchens Coach José Barcala, der mit seinem Team zum Auftakt am Freitag (ab 18.20 Uhr im LIVETICKER) bei Union Berlin gefordert ist. Sie sehe „aktuell kein Team“, sagte etwa Werder Bremens Trainerin Friederike Kromp, „das den FC Bayern in Sachen Titel ernsthaft gefährden kann“.

Keine ernsthafte Konkurrenz für Bayern?

Auch der VfL Wolfsburg, Vizemeister der Vorsaison, fühlt sich nach einigen personellen Veränderungen im Sommer nicht als Titelkandidat. „Aufgrund der Dominanz in der zurückliegenden Saison ist der FC Bayern München klarer Favorit auf die Meisterschaft“, sagte Trainer Stephan Lerch: „Hinzu kommt, dass der Kader weitestgehend zusammengeblieben ist. Wir wollen der erste Verfolger der Bayern bleiben und uns in der breiter werdenden Spitzengruppe behaupten.“