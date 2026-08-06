Transfer-Coup: DFB-Star Kathrin Hendrich kommt zum 1. FC Köln

SID 06.08.2026 • 08:28 Uhr Nationalspielerin Kathrin Hendrich beendet ihr US-Abenteuer und wechselt ins Rheinland.

Transfercoup für den 1. FC Köln: Fußball-Nationalspielerin Kathrin Hendrich kehrt aus den USA nach Deutschland zurück und schließt sich dem Bundesligisten aus der Domstadt an.

Wie die Kölnerinnen am Donnerstag mitteilten, unterschrieb die 34 Jahre alte Innenverteidigerin einen Vertrag bis Sommer 2028. Zuletzt hatte Hendrich für die Chicago Stars in der NWSL gespielt.

Hendrichs Vorfreude auf Köln-Comeback

„Meine Vorfreude ist riesig, ich kann es kaum erwarten, für den 1. FC Köln zu spielen“, sagte Hendrich, die vor ihrem US-Abenteuer in ihrer Heimat für den 1. FFC Frankfurt, Bayern München und den VfL Wolfsburg aufgelaufen war: „Mein erster Eindruck ist sehr positiv und es gab ganz viele Gründe, mich für den FC zu entscheiden.“

Die Vize-Europameisterin von 2022 und Olympia-Dritte von Paris 2024 hatte Wolfsburg 2025 gen Chicago verlassen. Mit den Wölfinnen hatte Hendrich zuvor einmal die deutsche Meisterschaft sowie viermal den DFB-Pokal gewonnen. 2015 triumphierte sie mit den Frankfurterinnen in der Champions League. Für die Nationalauswahl kommt Hendrich bislang auf 91 Einsätze.

Köln verpflichtet DFB-Nationalspielerin

„Mit Kathrin Hendrich haben wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte eine aktuelle deutsche A-Nationalspielerin verpflichtet“, sagte Nicole Bender-Rummler, Direktorin Frauen- und Mädchenfußball beim FC: „Ihre sportlichen Qualitäten sind unbestritten und mit ihrer großen Erfahrung wird sie unserer Mannschaft auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen.“