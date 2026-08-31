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Doppeltes Comeback beim FC Bayern - live im Free-TV bei SPORT1

Doppeltes Comeback bei Bayern

Die Frauenmannschaft des FC Bayern darf sich über zwei prominente Rückkehrerinnen freuen. Giulia Gwinn und Lena Oberdorf stehen wieder zur Verfügung.
Am Montagmittag wurden auf dem Campus des FC Bayern München offiziell die A-Mannschaften der Männer und Frauen vorgestellt. Erfreulich für die Fans: Auch Konrad Laimer war Teil der Runde.
Philipp Heinemann
Die Frauenmannschaft des FC Bayern darf sich über zwei prominente Rückkehrerinnen freuen. Giulia Gwinn und Lena Oberdorf stehen wieder zur Verfügung.

Der FC Bayern kann im Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz (ab 17.45 Uhr LIVE bei SPORT1) wieder auf zwei Leistungsträgerinnen zurückgreifen. Giulia Gwinn steht gegen den Aufsteiger in der Startelf, Lena Oberdorf nimmt auf der Bank Platz.

Die deutsche Nationalspielerin Gwinn hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Ihre DFB-Kollegin Oberdorf hat den zweiten Kreuzbandriss ihrer Karriere hinter sich und fehlte den Münchnern seit vielen Monaten.

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Die Bayern-Frauen bestreiten gegen Mainz ihr zweites Ligaspiel, mit einem Sieg könnten sie zu Spitzenreiter VfL Wolfsburg aufschließen. Der FCB greift nach dem fünften Meistertitel in Folge.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

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