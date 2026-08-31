Doppeltes Comeback beim FC Bayern - live im Free-TV bei SPORT1

Der FC Bayern kann im Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz (ab 17.45 Uhr LIVE bei SPORT1) wieder auf zwei Leistungsträgerinnen zurückgreifen. Giulia Gwinn steht gegen den Aufsteiger in der Startelf, Lena Oberdorf nimmt auf der Bank Platz.
Doppeltes Comeback bei Bayern
Die Frauenmannschaft des FC Bayern darf sich über zwei prominente Rückkehrerinnen freuen. Giulia Gwinn und Lena Oberdorf stehen wieder zur Verfügung.
Die deutsche Nationalspielerin Gwinn hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Ihre DFB-Kollegin Oberdorf hat den zweiten Kreuzbandriss ihrer Karriere hinter sich und fehlte den Münchnern seit vielen Monaten.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Die Bayern-Frauen bestreiten gegen Mainz ihr zweites Ligaspiel, mit einem Sieg könnten sie zu Spitzenreiter VfL Wolfsburg aufschließen. Der FCB greift nach dem fünften Meistertitel in Folge.