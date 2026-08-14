Eintracht Frankfurt holt Dänin Sofie Lundgaard – Vertrag bis 2029

Eintracht Frankfurt hat eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga die dänische Mittelfeldspielerin Sofie Lundgaard verpflichtet. Die 24-Jährige kommt vom englischen Erstligisten FC Liverpool und erhält bei der SGE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Eintracht holt Dänin aus Liverpool
Eintracht Frankfurt hat die dänische Mittelfeldspielerin Sofie Lundgaard verpflichtet. Bei den Hessen soll die 24-Jährige für mehr Optionen im Mittelfeld sorgen.
Sofie Lundgaard (Mitte) im Einsatz für Dänemarks U23
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Frankfurt sichert sich Mittelfeld-Allrounderin Lundgaard
„Sofie ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann sowohl den defensiven Part auf der Sechs spielen, aber auch etwas offensiver auf der Acht und gibt uns damit mehrere Optionen“, sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter. Nun gehe es darum, den Zugang schnell zu integrieren.
„Ich habe nur Gutes über den Klub gehört und es ist besonders am Anfang auch ein Vorteil, dass bereits viele Skandinavierinnen hier spielen“, sagte Lundgaard, die für Liverpool seit Anfang 2023 29 Einsätze in der Women’s Super League absolviert hat.