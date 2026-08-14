Eintracht Frankfurt holt Dänin Sofie Lundgaard – Vertrag bis 2029

SID 14.08.2026 • 12:40 Uhr Eintracht Frankfurt hat die dänische Mittelfeldspielerin Sofie Lundgaard verpflichtet. Bei den Hessen soll die 24-Jährige für mehr Optionen im Mittelfeld sorgen.

Eintracht Frankfurt hat eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga die dänische Mittelfeldspielerin Sofie Lundgaard verpflichtet. Die 24-Jährige kommt vom englischen Erstligisten FC Liverpool und erhält bei der SGE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Frankfurt sichert sich Mittelfeld-Allrounderin Lundgaard

„Sofie ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann sowohl den defensiven Part auf der Sechs spielen, aber auch etwas offensiver auf der Acht und gibt uns damit mehrere Optionen“, sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter. Nun gehe es darum, den Zugang schnell zu integrieren.