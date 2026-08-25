FC Bayern: Gwinn "sehr nah" vor ihrem Comeback

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn steht nach ihrer Schulteroperation kurz vor ihrem Comeback beim FC Bayern. „Der Schulter geht es sehr gut. Also ich bin jetzt auch wieder voll im Team-Training. Ich bin von ärztlicher Seite auch freigegeben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass ich zeitnah dann auch wieder spielen darf“, sagte die DFB-Kapitänin bei einem Paulaner-Fotoshooting des Klubs.
Gwinn „sehr nah“ vor Comeback
Auf die Frage, wie nahe sie vor ihrer Rückkehr stehen würde, antwortete die Fußballerin des Jahres: „Sehr nah. Also das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Trainer an. Von meiner Seite, ich fühle mich gut, bin jetzt frisch beim Team. Man braucht ja auch immer ein bisschen Trainingszeit, bevor man wieder spielt, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, bald wieder zu spielen.“
FC Bayern hat Ligastart gewonnen
Die Bayern, die zum Ligastart 4:1 bei Union Berlin gewonnen hatten, spielen am kommenden Montag (18.00 Uhr) daheim gegen den FSV Mainz 05. Danach folgt die Partie gegen den SC Freiburg am 6. September. Gwinn war im Mai an der Schulter operiert worden und seitdem ausgefallen.
Für diese Saison hat die 27-Jährige mit den Bayern, die zuletzt zweimal in Folge das Double gewannen, große Ziele. „Ich glaube, wir dürfen da auch ganz offensiv sein. Die letzten zwei Jahre sprechen für uns“, sagte Gwinn. In der Champions League habe man „gespürt, dass wir sehr, sehr weit sind und dass nicht mehr allzu viel fehlt für die weltweite Spitze.“ Die Münchnerinnen waren erst im Halbfinale am späteren Sieger FC Barcelona gescheitert.
Grundsätzlich sei für sie das kommende Jahr „sehr, sehr bedeutend. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Jahr für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Sowohl bei der Nationalmannschaft als auch bei Bayern stehen, glaube ich, große Dinge an“, betonte Gwinn, deren Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. 2027 findet in Brasilien die WM statt.
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