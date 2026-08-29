VfB-Frauen siegen erneut – 2:1 vs. HSV & Spitze erobert!

SID 29.08.2026 • 15:56 Uhr Das Team von Trainer Nico Schneck gewinnt gegen den HSV und übernimmt vorerst die Tabellenspitze.

Aufsteiger VfB Stuttgart hat auch seine Heim-Premiere in der Frauen-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Nico Schneck bezwang den Hamburger SV mit 2:1 (1:1) und übernahm mit sechs Punkten zumindest bis Sonntag sogar die Tabellenspitze.

VfB dreht Partie, Freiburg siegt

Wie schon beim 2:1 zum Auftakt gegen Hoffenheim geriet der VfB zunächst in Rückstand, als Paulina Bartz (2.) früh traf. Camilla Linberg hätte per Elfmeter auf 2:0 für den HSV erhöhen können (7.), vergab aber. Stattdessen gelangen Reena Wichmann (12.) die schnelle Antwort und Nicole Billa (84.) sogar das Siegtor.