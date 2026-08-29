VfB-Frauen siegen erneut – 2:1 vs. HSV & Spitze erobert!

Aufsteiger VfB Stuttgart hat auch seine Heim-Premiere in der Frauen-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Nico Schneck bezwang den Hamburger SV mit 2:1 (1:1) und übernahm mit sechs Punkten zumindest bis Sonntag sogar die Tabellenspitze.
Aufsteiger Stuttgart gewinnt erneut
Das Team von Trainer Nico Schneck gewinnt gegen den HSV und übernimmt vorerst die Tabellenspitze.
Reena Wichmann (r.) traf für den VfB
© picture alliance / DFB/SID/Sascha Walther
VfB dreht Partie, Freiburg siegt
Wie schon beim 2:1 zum Auftakt gegen Hoffenheim geriet der VfB zunächst in Rückstand, als Paulina Bartz (2.) früh traf. Camilla Linberg hätte per Elfmeter auf 2:0 für den HSV erhöhen können (7.), vergab aber. Stattdessen gelangen Reena Wichmann (12.) die schnelle Antwort und Nicole Billa (84.) sogar das Siegtor.
Vier Punkte auf dem Konto hat der SC Freiburg nach einem 1:0 (0:0) gegen Union Berlin, das Tor des Tages erzielte Lisa Karl (54.). Die Gäste warten weiter auf ihren ersten Punkt.