Doping-Sperre? DFB-Spielerin Freigang reagiert

SID 05.08.2026 • 11:12 Uhr Gegen die Frankfurter Offensivspielerin wird wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ermittelt. Eine Sperre droht.

Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang will sich trotz des gegen sie laufenden Verfahrens wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen bestmöglich auf ihren Profialltag bei Eintracht Frankfurt konzentrieren. „Ich versuche so positiv an die ganze Sache heranzugehen wie es nur irgendwie möglich ist“, sagte die 28-Jährige in der aktuellen Folge des Klubpodcasts „Aufstehen mit der Eintracht“, die am Mittwoch erschien.

Sie sei „dankbar für jeden Tag, den ich auf dem Platz habe“, führte die Offensivspielerin aus. Sie habe „keine Scham vor dem Thema“ und wolle „offen damit umgehen, soweit ich es eben kann“.

Doping-Sperre? Freigang reagiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) prüft seit Anfang Juni mögliche Verstöße Freigangs im Rahmen der Anti-Doping-Bestimmungen. Die gebürtige Kielerin soll es dreimal innerhalb eines Jahres versäumt haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort für den Fall von Dopingkontrollen korrekt anzugeben. Wie der DFB Anfang der Woche auf SID-Anfrage mitgeteilt hatte, dauert das Verfahren weiter an, die Ermittlungen seien „aufgrund des umfangreichen Sachverhalts und der komplexen medizinischen und rechtlichen Fragestellungen sehr zeitintensiv“.