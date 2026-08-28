Bayern-Frauen: Oberdorf & Gwinn vor Blitz-Comeback am Montag

Die Fußball-Nationalspielerinnen Lena Oberdorf und Giulia Gwinn stehen kurz vor ihrem Comeback bei Bayern München. „Möglicherweise kehren Giulia und Lena zurück“, sagte Trainer José Barcala am Freitag im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen den Aufsteiger FSV Mainz 05 am Montag (18.00 Uhr/DAZN, Sport1 und MagentaTV) und stellte die „ersten Minuten der Saison“ in Aussicht: „Wir müssen aber noch die nächsten beiden Trainingseinheiten absolvieren, es ist Vorsicht geboten.“
Kehren zwei Bayern-Stars zurück?
Oberdorf erlitt im Oktober erneut einen Kreuzbandriss, Gwinn wurde an der Schulter operiert - nun könnten beide auf den Platz zurückkehren.
Giulia Gwinn (l.) und Lena Oberdorf sind kurz vor dem Comeback
© IMAGO/HMB-Media
Verletzungssorgen: Oberdorf und Gwinn fehlen
Oberdorf hatte im vergangenen Oktober nur 50 Tage nach dem Comeback ihren zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Gwinn war im Mai an der Schulter operiert worden und seitdem ausgefallen. Beide hatten sowohl den Saisonstart im Supercup gegen den VfL Wolfsburg (3:0), als auch den Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin (4:1) verpasst.
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