Bayern-Frauen: Oberdorf & Gwinn vor Blitz-Comeback am Montag

SID 28.08.2026 • 15:11 Uhr Oberdorf erlitt im Oktober erneut einen Kreuzbandriss, Gwinn wurde an der Schulter operiert - nun könnten beide auf den Platz zurückkehren.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Lena Oberdorf und Giulia Gwinn stehen kurz vor ihrem Comeback bei Bayern München. „Möglicherweise kehren Giulia und Lena zurück“, sagte Trainer José Barcala am Freitag im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen den Aufsteiger FSV Mainz 05 am Montag (18.00 Uhr/DAZN, Sport1 und MagentaTV) und stellte die „ersten Minuten der Saison“ in Aussicht: „Wir müssen aber noch die nächsten beiden Trainingseinheiten absolvieren, es ist Vorsicht geboten.“

Verletzungssorgen: Oberdorf und Gwinn fehlen

Oberdorf hatte im vergangenen Oktober nur 50 Tage nach dem Comeback ihren zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Gwinn war im Mai an der Schulter operiert worden und seitdem ausgefallen. Beide hatten sowohl den Saisonstart im Supercup gegen den VfL Wolfsburg (3:0), als auch den Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin (4:1) verpasst.