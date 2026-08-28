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Frauen-Bundesliga: Hoffenheim 0:1 in Köln – TSG weiter punktlos

Hoffenheims Frauen weiter punktlos

Vor einem Jahr war die TSG nach zwei Siegen zum Auftakt noch Tabellenführer gewesen.
Beke Sterner traf für den FC
Beke Sterner traf für den FC
© picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS /SID/Patrick Gawlik
SID
Vor einem Jahr war die TSG nach zwei Siegen zum Auftakt noch Tabellenführer gewesen.

Die TSG Hoffenheim steht in der Frauen-Bundesliga auch nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punkt da. Beim 1. FC Köln unterlag die TSG mit 0:1 (0:0), das Tor von Beke Sterner (56.) sorgte für die Entscheidung. Vor einem Jahr war Hoffenheim nach zwei Siegen zum Auftakt noch Tabellenführer gewesen.

Köln feiert erste Saisonpunkte

Für Köln, das vor einem Jahr mit drei Niederlagen gestartet war, waren es die ersten Zähler der Saison.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

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