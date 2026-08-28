Frauen-Bundesliga: Hoffenheim 0:1 in Köln – TSG weiter punktlos

Die TSG Hoffenheim steht in der Frauen-Bundesliga auch nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punkt da. Beim 1. FC Köln unterlag die TSG mit 0:1 (0:0), das Tor von Beke Sterner (56.) sorgte für die Entscheidung. Vor einem Jahr war Hoffenheim nach zwei Siegen zum Auftakt noch Tabellenführer gewesen.
Hoffenheims Frauen weiter punktlos
Vor einem Jahr war die TSG nach zwei Siegen zum Auftakt noch Tabellenführer gewesen.
Beke Sterner traf für den FC
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Köln feiert erste Saisonpunkte
Für Köln, das vor einem Jahr mit drei Niederlagen gestartet war, waren es die ersten Zähler der Saison.
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