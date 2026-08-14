Transfer-Coup vor Supercup: Wolfsburg holt Mara Alber von Chelsea

SID 14.08.2026 • 19:30 Uhr Die U23-Nationalspielerin kehrt abermals per Leihe aus London zurück in die Bundesliga.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben kurz vor dem Supercup gegen Bayern München ihren Kader weiter verstärkt. Wie der Bundesligist am Freitagabend bekannt gab, wechselt die deutsche U23-Nationalspielerin Mara Alber auf Leihbasis für die kommende Saison vom englischen Meister Chelsea FC zu den Wölfinnen.

„Der VfL Wolfsburg ist ein großer Klub im Frauenfußball mit nach wie vor großen Ambitionen“, wird die 20-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Besonders freue sich Alber auf die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Stephan Lerch, unter dem sie bereits bei der TSG Hoffenheim gespielt hatte.

Wolfsburg holt Alber zurück