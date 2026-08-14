Transfer-Coup vor Supercup: Wolfsburg holt Mara Alber von Chelsea

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben kurz vor dem Supercup gegen Bayern München ihren Kader weiter verstärkt. Wie der Bundesligist am Freitagabend bekannt gab, wechselt die deutsche U23-Nationalspielerin Mara Alber auf Leihbasis für die kommende Saison vom englischen Meister Chelsea FC zu den Wölfinnen.
Wolfsburg holt Chelsea-Talent
Die U23-Nationalspielerin kehrt abermals per Leihe aus London zurück in die Bundesliga.
Im Dress der U23 des DFB: Mara Alber
© DFB/SID/Sergio Lopez
„Der VfL Wolfsburg ist ein großer Klub im Frauenfußball mit nach wie vor großen Ambitionen“, wird die 20-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Besonders freue sich Alber auf die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Stephan Lerch, unter dem sie bereits bei der TSG Hoffenheim gespielt hatte.
Wolfsburg holt Alber zurück
Aus dem Kraichgau war die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin im vergangenen Sommer nach London gewechselt und nach einer Halbserie für weitere Spielpraxis an Werder Bremen verliehen worden. Für die TSG und Bremen kommt Alber auf bislang 45 Einsätze in der Bundesliga. Zudem bestritt sie im Trikot der U23-Nationalmannschaft neun Länderspiele und erzielte dabei drei Tore.