SC Freiburg schnappt Ungarns 19-jähriges Sturm-Juwel Vincze

SID 01.08.2026 • 09:31 Uhr Borbála Vincze ist bereits ungarische Nationalspielerin und kommt vom FC Zürich zum Sport-Club.

Bundesligist SC Freiburg hat die ungarische Fußball-Nationalspielerin Borbála Vincze verpflichtet. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin kommt vom Schweizer Rekordmeister FC Zürich in den Breisgau, zur Vertragsdauer machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben.