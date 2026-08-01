SC Freiburg schnappt Ungarns 19-jähriges Sturm-Juwel Vincze

Bundesligist SC Freiburg hat die ungarische Fußball-Nationalspielerin Borbála Vincze verpflichtet. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin kommt vom Schweizer Rekordmeister FC Zürich in den Breisgau, zur Vertragsdauer machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben.
Freiburg holt Nationalspielerin
Borbála Vincze ist bereits ungarische Nationalspielerin und kommt vom FC Zürich zum Sport-Club.
Vincze kommt aus Zürich nach Freiburg
© SC FREIBURG/SC FREIBURG
„Borbála bringt eine spannende Perspektive mit: Ihr Spiel besticht durch Geschwindigkeit, Dribbelstärke und Technik. Mit diesen Facetten kann sie unserer Offensive eine weitere Option geben“, sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball. In 43 Einsätzen für Zürich erzielte Vincze neun Tore.