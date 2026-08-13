Wolfsburg holt Ex-Bundesliga-Stürmerin zurück

SID 13.08.2026 • 11:57 Uhr Vizemeister Wolfsburg reagiert nach dem Ausfall von Giovanna Hoffmann und holt eine ehemalige Bundesliga-Stürmerin zurück.

Frauen-Vizemeister VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonstart Verstärkung für das Sturmzentrum geholt. Lara Prasnikar kehrt vom US-Klub Utah Royals in die Fußball-Bundesliga zurück, die slowenische Nationalspielerin erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Das gab der VfL zwei Tage vor dem Supercup gegen den FC Bayern bekannt.

Nach dem Abschied von Vereinsikone Alexandra Popp war Neuzugang Giovanna Hoffmann in Wolfsburg als Torjägerin vorgesehen. Das Comeback der Nationalspielerin nach einem Kreuzbandriss verzögert sich aber.

„Lara hat ihre Klasse über viele Jahre in der Frauen-Bundesliga unter Beweis gestellt“, sagte Wolfsburgs Direktorin Vanessa Bernauer über die 28-Jährige, die schon für Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam auf Torejagd ging. „Sie ist in der Offensive flexibel einsetzbar, kann im Sturmzentrum, aber ebenso etwas hängender agieren.“

Prasnikar vor Supercup-Debüt

68 Tore in 162 Bundesliga-Partien hat Prasnikar vorzuweisen, vor einem Jahr war sie für kolportierte 550.000 Euro vom Main nach Utah gewechselt. „Der VfL zählt zu den größten Vereinen in Europa, deshalb bedeutet mir dieser Wechsel sehr viel“, sagte die Tochter des ehemaligen Bundesliga-Trainers Bojan Prasnikar.