2:1 in Leverkusen! Wolfsburg-Frauen bauen Siegesserie aus

SID 30.08.2026 • 18:36 Uhr Die Wölfinnen verteidigen die Tabellenführung. Für Bayer setzt es die erste Niederlage.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Topstart in die Bundesliga fortgesetzt. Eine Woche nach dem furiosen 8:2 zum Auftakt beim 1. FC Nürnberg gewann das Team von Trainer Stephan Lerch mit 2:1 (1:0) bei Bayer Leverkusen.

Die Wölfinnen verteidigten damit die Tabellenführung, für Bayer setzte es die erste Niederlage der neuen Saison.

Wolfsburg triumphiert, Frankfurt stolpert

Ella Peddemors (24.) nach einem starken Solo und Cora Zicai (59.) trafen zum Sieg für Wolfsburg, Selina Ostermeier (51.) hatte zwischenzeitlich für Leverkusen ausgeglichen. Unter der Woche hatte Wolfsburg das Hinspiel in den Champions-League-Playoffs mit 2:0 gegen Inter Mailand gewonnen.