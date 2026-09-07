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Qualitätsverlust in der Bundesliga? Wück schlägt Alarm

Bundesliga macht Wück Sorgen

Die Frauen-Bundesliga droht im Vergleich zu den anderen Top-Ligen zurückzufallen. Bundestrainer Christian Wück sieht die Entwicklung kritisch.
Frauen-Bundestrainer Christian Wück fordert im SPORT1-Interview am Rande des DFB-Amateurwochenendes eine gute Talentförderung, nachdem zwei Bundesligisten die Champions-League-Qualifikation verpassten.
Thorsten Siegmund, Holger Luhmann
Die Frauen-Bundesliga droht im Vergleich zu den anderen Top-Ligen zurückzufallen. Bundestrainer Christian Wück sieht die Entwicklung kritisch.

Frauen-Bundestrainer Christian Wück betrachtet den Aderlass der Bundesliga durch den Wechsel zahlreicher Stars ins Ausland mit großer Sorge.

„Es ist sehr schade, dass nur die Bayern in der Champions League vertreten sind. Aber durch die zahlreichen Abgänge von Topspielerinnen von Deutschland ins Ausland verlieren die Klubs natürlich Qualität“, sagte Wück SPORT1 während des Amateur-Wochenendes am DFB-Campus in Frankfurt.

Wück in Bezug auf DFB-Team unbesorgt: „Privilegierte Lage“

Für die Nationalmannschaft befürchtet Wück keine unmittelbaren negativen Folgen.

„Das muss man differenziert betrachten. Ich bin in einer privilegierten Lage, ich kann trotzdem auf die Spielerinnen zugreifen, wenn sie ins Ausland wechseln“, sagte Wück.

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