Qualitätsverlust in der Bundesliga? Wück schlägt Alarm

Thorsten Siegmund , Holger Luhmann 07.09.2026 • 10:10 Uhr Die Frauen-Bundesliga droht im Vergleich zu den anderen Top-Ligen zurückzufallen. Bundestrainer Christian Wück sieht die Entwicklung kritisch.

Frauen-Bundestrainer Christian Wück betrachtet den Aderlass der Bundesliga durch den Wechsel zahlreicher Stars ins Ausland mit großer Sorge.

„Es ist sehr schade, dass nur die Bayern in der Champions League vertreten sind. Aber durch die zahlreichen Abgänge von Topspielerinnen von Deutschland ins Ausland verlieren die Klubs natürlich Qualität“, sagte Wück SPORT1 während des Amateur-Wochenendes am DFB-Campus in Frankfurt.

Wück in Bezug auf DFB-Team unbesorgt: „Privilegierte Lage“

Für die Nationalmannschaft befürchtet Wück keine unmittelbaren negativen Folgen.