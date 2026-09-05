4:0! Kölnerinnen stürmen auf Platz 3 – Mainz 05 weiter sieglos

SID 05.09.2026 • 16:03 Uhr Beim souveränen Auswärtssieg fallen drei der Kölner Treffer bereits vor der Pause.

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln halten in der Bundesliga den Kontakt zu den Spitzenteams. Das Team von Trainerin Britta Carlson gewann am dritten Spieltag beim weiter punktlosen Aufsteiger FSV Mainz 05 mit 4:0 (3:0) und schob sich mit zwei Siegen in Folge mit sechs Punkten vorerst auf Rang drei.

Köln siegt, HSV bleibt sieglos

Taylor Ziemer (16.) brachte die Kölnerinnen gegen das Tabellenschlusslicht aus spitzem Winkel in Führung. Sophie Nachtigall (41.) per Foulelfmeter und Vanessa Leimenstoll (45.) per Kopf erhöhten nach einer Ecke. Den späten Schlusspunkt setzte die kurz zuvor eingewechselte Weronika Zawistowska (88.).