4:0! Kölnerinnen stürmen auf Platz 3 – Mainz 05 weiter sieglos

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln halten in der Bundesliga den Kontakt zu den Spitzenteams. Das Team von Trainerin Britta Carlson gewann am dritten Spieltag beim weiter punktlosen Aufsteiger FSV Mainz 05 mit 4:0 (3:0) und schob sich mit zwei Siegen in Folge mit sechs Punkten vorerst auf Rang drei.
FC-Frauen lassen Aufsteiger Mainz keine Chance
Beim souveränen Auswärtssieg fallen drei der Kölner Treffer bereits vor der Pause.
Köln holt den zweiten Sieg in Serie
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Köln siegt, HSV bleibt sieglos
Taylor Ziemer (16.) brachte die Kölnerinnen gegen das Tabellenschlusslicht aus spitzem Winkel in Führung. Sophie Nachtigall (41.) per Foulelfmeter und Vanessa Leimenstoll (45.) per Kopf erhöhten nach einer Ecke. Den späten Schlusspunkt setzte die kurz zuvor eingewechselte Weronika Zawistowska (88.).
Am Samstag hatten sich zuvor der Hamburger SV und RB Leipzig 1:1 (1:1) getrennt, beide Klubs warten somit weiter auf den ersten Dreier der Saison. Für den HSV egalisierte Camilla Linberg (34., Handelfmeter) die Leipziger Führung durch Delice Boboy (21.).