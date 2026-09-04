Frauen-Bundesliga: Leverkusen siegt in Hoffenheim

SID 04.09.2026 • 20:34 Uhr Bayer feiert den zweiten Saisonsieg, die TSG bleibt weiter sieg- und punktlos.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen bleiben den Top-Teams der Bundesliga auf den Fersen.

Bei der TSG Hoffenheim gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold im ersten Spiel nach dem Abgang von Nationalspielerin Carlotta Wamser und eine Woche nach dem knappen 1:2 gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 (1:1) und steht nach drei Spielen bei sechs Punkten. Die TSG dagegen bleibt sieg- und punktlos.

Bayer siegt nach früher Führung

Loreen Bender (2.) brachte Bayer in einem chancenreichen Spiel früh in Führung, Marie Steiner (21.) sorgte für den Ausgleich. Nach der erneuten Führung von Jokerin Paulina Tomasiak (68.) mussten die Gäste in der Schlussphase noch einmal zittern, nachdem die schon vorbelastete Sofie Zdebel wegen Ballwegschießens die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (82.).