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Frauen-Bundesliga: Leverkusen siegt in Hoffenheim

Bayer bleibt Top-Teams auf den Fersen

Bayer feiert den zweiten Saisonsieg, die TSG bleibt weiter sieg- und punktlos.
Tomasiak bejubelt den Siegtreffer
Tomasiak bejubelt den Siegtreffer
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan Prihoda
SID
Bayer feiert den zweiten Saisonsieg, die TSG bleibt weiter sieg- und punktlos.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen bleiben den Top-Teams der Bundesliga auf den Fersen.

Bei der TSG Hoffenheim gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold im ersten Spiel nach dem Abgang von Nationalspielerin Carlotta Wamser und eine Woche nach dem knappen 1:2 gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 (1:1) und steht nach drei Spielen bei sechs Punkten. Die TSG dagegen bleibt sieg- und punktlos.

Bayer siegt nach früher Führung

Loreen Bender (2.) brachte Bayer in einem chancenreichen Spiel früh in Führung, Marie Steiner (21.) sorgte für den Ausgleich. Nach der erneuten Führung von Jokerin Paulina Tomasiak (68.) mussten die Gäste in der Schlussphase noch einmal zittern, nachdem die schon vorbelastete Sofie Zdebel wegen Ballwegschießens die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (82.).

Wamser war am Montag für kolportierte 650.000 Euro inklusive Boni zum englischen Meister Manchester City gewechselt und hatte sich damit zum Rekordtransfer der Bundesliga aufgeschwungen.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

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