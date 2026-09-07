SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 19:55 Uhr Die Hessinnen bleiben in der Spitzengruppe der Bundesliga. Die Aufgabe bei Union Berlin ist aber ein hartes Stück Arbeit.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Schock der verpassten Champions-League-Qualifikation gut überwunden.

Das Team von Trainer Niko Arnautis kam fünf Tage nach dem Königsklassen-K.o. zu einem verdienten 1:0 (1:0) bei Union Berlin und machte damit seinen starken Saisonstart in der Bundesliga perfekt. Mit sieben Punkten sind die Hessinnen als Tabellendritter erster Verfolger des noch makellosen Spitzenduos VfL Wolfsburg und Bayern München.

Eintracht dominiert, Union bleibt punktlos

Nationalspielerin Laura Freigang (26.) brachte ihr Team mit einem abgefälschten Kopfball in Führung, ehe Sara Doorsoun per Foulelfmeter an Unions Torfrau Nadi Böhi (35.) scheiterte. Die Eintracht blieb auch ohne Larissa Mühlhaus (Oberschenkel) in Durchgang zwei tonangebend, von Union Berlin kam offensiv wenig. Die Köpenicker müssen damit auch nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Punktgewinn warten, stecken früh in der Saison im Tabellenkeller fest.