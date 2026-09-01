Emotionales Bayern-Comeback: Oberdorf weint nach 316 Tagen

SID 01.09.2026 • 05:42 Uhr Die 24-Jährige kehrte gegen Mainz nach langer Leidenszeit zurück - genau wie Giulia Gwinn, die entscheidend am Sieg der Bayern-Frauen beteiligt war.

Mit einem Blumenstrauß in der Hand, den ihre Freundin ihr ins Stadion hatte liefern lassen, versuchte Lena Oberdorf, ihre Gefühle zu sortieren: „Ich war bei der Einwechslung ein bisschen emotional, ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, ich musste mich kurz straffen“, berichtete sie bei Sport1. 316 Tage, nachdem sie zum zweiten Mal innerhalb von 15 Monate einen Kreuzbandriss erlitten hatte, war Oberdorf zuvor für den FC Bayern auf den Platz zurückgekehrt – und zeigte sich nach ihrer Einwechslung in der 71. Minute beim 2:0 (1:0)-Sieg in der Bundesliga am Montag über Mainz 05 „einfach nur happy.“

Oberdorfs emotionales Comeback nach Kreuzbandriss

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, erklärte Oberdorf, die sich erstmals im Juli 2024 einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und daraufhin die Olympischen Spiele verpasst hatte. Es sei „unheimlich schön, wieder bei der Mannschaft zu sein, ein Spiel zu machen, in dem es um etwas geht. Ich habe es echt vermisst.“

Oberdorf kennt das Gefühl eines Comebacks nach langer Leidenszeit, nach ihrer ersten schweren Verletzung hatte sie mehr als ein Jahr kein Pflichtspiel absolviert. Nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr im vergangenen Jahr riss das rechte Kreuzband der 24-Jährigen dann erneut. „Es ist schon heftig, weil man weiß, was kommt“, blickte die defensive Mittelfeldspielerin zurück, „an der eine oder anderen Stelle macht es das aber auch einfacher.“

Gwinn trifft bei starkem Comeback

Unterstützend zur Seite gestanden sei ihr während der schweren Monate unter anderem Teamkollegin Giulia Gwinn, die am Montag im Rahmen des 2. Spieltages ebenfalls ein gelungenes Comeback feierte. Im Mai an der Schulter operiert, stand die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft bei ihrer Rückkehr direkt in der Startelf und trug mit ihrem Führungstor in der 38. Minute prompt entscheidend zum zweiten Ligasieg der Bayern im zweiten Spiel bei.