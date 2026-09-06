Jokerin zündet: Wolfsburg jubelt nach Last-Minute-Drama

Dank eines späten Doppelpacks von Camilla Küver haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg einen weiteren Rückschlag vermieden. Vier Tage nach der verpassten Champions-League-Qualifikation gewann Wolfsburg 3:2 (0:1) gegen Werder Bremen und feierte den dritten Sieg im dritten Bundesligaspiel.
Jokerin sorgt für irre Wolfsburg-Wende
Der VfL Wolfsburg jubelt nach einem packenden Schlagabtausch mit Werder Bremen spät. Die eingewechselte Camilla Küver schießt den VfL zum späten 3:2-Sieg.
Camilla Küver (M.) schießt Wolfsburg zum Sieg
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Küver rettet Wolfsburg spät
Die in der 66. Minute eingewechselte Küver (88., 90.+4) rettete dem Favoriten den Erfolg. Luna Vanzeir (14.) und Elena Dhont (64.) hatten Werder zweimal in Führung gebracht, Mara Alber (57.) das zwischenzeitliche 1:1 für Wolfsburg erzielt.
Das Team von Trainer Stephan Lerch hatte am Mittwoch durch ein 4:5 im Elfmeterschießen (1:3 n.V.) bei Inter Mailand den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse verpasst. Auch gegen Bremen überzeugte Wolfsburg lange nicht, die Moral aber stimmte.