Jokerin zündet: Wolfsburg jubelt nach Last-Minute-Drama

SID 06.09.2026 • 16:07 Uhr Der VfL Wolfsburg jubelt nach einem packenden Schlagabtausch mit Werder Bremen spät. Die eingewechselte Camilla Küver schießt den VfL zum späten 3:2-Sieg.

Dank eines späten Doppelpacks von Camilla Küver haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg einen weiteren Rückschlag vermieden. Vier Tage nach der verpassten Champions-League-Qualifikation gewann Wolfsburg gegen Werder Bremen und feierte den dritten Sieg im dritten Bundesligaspiel.

Küver rettet Wolfsburg spät

Die in der 66. Minute eingewechselte Küver (88., 90.+4) rettete dem Favoriten den Erfolg. Luna Vanzeir (14.) und Elena Dhont (64.) hatten Werder zweimal in Führung gebracht, Mara Alber (57.) das zwischenzeitliche 1:1 für Wolfsburg erzielt.