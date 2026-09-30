Bühl eröffnet: Bayern-Frauen feiern ersten Königsklassen-Sieg

Erst in der Schlussphase drehen die Münchnerinnen auf - und sichern sich vor dem schweren Restprogramm drei ganz wichtige Punkte.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den ersehnten ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison gefeiert. Eine Woche nach dem bitteren 2:2 gegen Manchester City hatte der deutsche Double-Sieger im Estádio da Luz lange Probleme, gewann durch die Treffer von Klara Bühl (74.), Pernille Harder (80.) und Franziska Kett (88.) aber letztlich verdient mit 3:0 (0:0) bei Benfica Lissabon.

Es sei „definitiv“ ein hartes Stück Arbeit gewesen, „heute mussten wir wirklich alle Körner reinlegen, die wir hatten“, sagte Bühl im ZDF und fügte strahlend an: „Ein 3:0 sieht echt sehr, sehr gut aus, die drei Punkte nehmen wir sehr gerne mit.“

Auf das Team von Trainer José Barcala warten in den abschließenden vier Spielen der Ligaphase harte Brocken: Am 28. Oktober geht es gegen Real Madrid weiter, es folgen die Duelle mit Paris Saint-Germain, Austria Wien und Titelverteidiger FC Barcelona.

Barcala rotierte drei Tage nach dem Fast-Debakel im DFB-Pokal beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach (2:1) nahezu komplett durch, lediglich Kett und Jovana Damnjanovic standen erneut in der Startelf. Bis zur Pause erarbeiteten sich die Bayern-Frauen kaum nennenswerte Chancen, eine verunglückte Flanke von Bühl konnte die deutsche Torhüterin Lena Pauels im Tor des portugiesischen Meisters, der mit einem 2:1 bei Juventus Turin gestartet war, problemlos über die Latte lenken.

Sportdirektorin Bianca Rech war mit der Leistung überhaupt nicht einverstanden. „Da fehlt eine ganze Menge, wir können überhaupt nicht zufrieden sein. Vor dem Tor sind wir einfach schwach. Das ist eindeutig zu wenig. Punkt“, kritisierte sie in der Halbzeit im ZDF. Nach dem Seitenwechsel war zunächst kaum Besserung in Sicht, bis Bühls Schuss aus der Distanz über den Innenpfosten im Tor landete. Die starke Harder und Kett auf Vorlage von Bühl legten nach.

DEINE MEINUNG

Barcelona feierte mit dem 6:0 (2:0) bei der AS Rom den zweiten Kantersieg und übernahm die Tabellenführung. Neu-Nationalspielerin Lisa Baum stand beim 2:2 (1:0) des FC Arsenal in der Startelf, Selina Cerci und Torhüterin Anneke Borbe kamen hingegen nicht zum Einsatz. Ein 0:0 gab es dazu im deutschen Duell zwischen Torhüterin Maria Luisa Grohs und Jule Brand mit OL Lyonnes und Sjöke Nüsken mit dem FC Chelsea.