Beim Aufsteiger Mainz müssen sich die Wolfsburgerinnen etwas gedulden, dann wird es deutlich.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich zumindest über Nacht wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga geschossen.

Beim noch punktlosen Aufsteiger FSV Mainz 05 hatte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch am Sonntagabend beim deutlichen 5:0 (2:0)-Sieg keine Mühe, dank seiner besseren Tordifferenz ist der Vizemeister somit vorerst am FC Bayern vorbeigezogen.

Bayern will Spitze zurückerobern

Schon am Montagabend (ab 18.00 Uhr Live auf SPORT1 im TV und Stream) können die bislang makellosen Double-Siegerinnen aus der bayerischen Landeshauptstadt die Tabellenspitze gegen den VfB Stuttgart allerdings wieder zurückerobern: Beide Mannschaften stehen bei 18 Zählern, der FCB hat ein Spiel weniger absolviert.

Gegen das Schlusslicht Mainz benötigten die dominanten Favoritinnen allerdings etwas Zeit. Erst Ella Peddemors brachte Wolfsburg kurz vor der Pause mit ihrem Doppelpack (36., 45.+1) auf die Siegerstraße, danach war der Rest Formsache: Auch Anny Kerim-Lindland (48.), Svenja Huth (50.) und Kessya Bussy (77.) beteiligten sich am munteren Toreschießen. Für den VfL ist es Sieg sechs im siebten Spiel.

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