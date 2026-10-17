Freigang verhindert Frankfurter Pleite im Verfolgerduell

Die Eintracht nimmt trotz eines kuriosen Gegentreffers einen Punkt aus Leverkusen mit - und behauptet den dritten Platz.

Nationalspielerin Laura Freigang hat die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt vor einem weiteren Rückschlag bewahrt. Im Verfolgerduell mit Bayer Leverkusen kam die SGE zu einem 1:1 (0:1) und behauptete damit im Rennen ums internationale Geschäft den dritten Platz. SGE-Kapitänin Freigang (64.) traf nach einer sehenswerten Kombination zum verdienten Ausgleich für die Gäste.

Ein Eckball der deutschen U23-Nationalspielerin Estrella Merino Gonzalez war zunächst zur Bayer-Führung an allen vorbei ins Netz gerutscht (14.), Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg sah dabei nicht gut aus. Die SGE machte in der Folge zu wenig aus ihren spielerischen Vorteilen. Als Dilara Acikgöz (56.) im Strafraum zu Fall kam, forderte die Eintracht dazu vergeblich einen Elfmeter. Maja Sternad hatte die Frankfurterin gehalten und war ihr in die Beine gefallen.

Vor der Länderspielpause hatte die SGE gegen Bayern München die erste Saisonpleite kassiert (0:1). Die Eintracht bleibt mit einem Zähler Vorsprung vor Bayer.

Köln setzt sich als auf Platz fünf fest

Hinter Frankfurt und Leverkusen setzte sich der 1. FC Köln als Fünfter fest. Beim 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV erzielte Ex-Nationalspielerin Pauline Bremer in ihrem 100. Bundesligaspiel einen Dreierpack (19./25./85.).

Der HSV hatte in Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Magou Doucouré (74.) dank Svea Stoldt (76.) kurzzeitig für Spannung gesorgt. Beim FC stand Nationalspielerin Kathrin Hendrich nach ihrer Verletzungspause erstmals wieder im Kader.

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