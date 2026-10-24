Mit dem Sieg gegen den 1. FC Köln hält die Mannschaft von Stephan Lerch den Anschluss an die Tabellenspitze.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind Tabellenführer Bayern München weiterhin auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch feierte mit dem 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln bereits den siebten Saisonerfolg im achten Spiel und steht damit weiterhin mit drei Zählern Rückstand auf den Titelverteidiger auf Platz zwei.

Peddemors-Doppelpack entscheidet Spiel

Die Wolfsburgerinnen gingen in der 38. Minute nach einem Patzer im Spielaufbau der Kölnerinnen durch Ella Peddemors in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte sie per Traumtor nach einem direkten Freistoß (59.). Mit neun Treffern ist die 24-Jährige Toptorschützin der Liga. Nationalspielerin Camilla Küver traf kurz darauf nach einer Ecke per Kopf (62.).

Als Nächstes steht für die VfL-Frauen am Mittwoch (19.00 Uhr) das Achtelfinal-Hinspiel im Europa Cup gegen Feyenoord Rotterdam an. Am 2. November kommt es im DFB-Pokal zur Revanche gegen die TSG Hoffenheim. Die Tabellenelften hatten den Vizemeisterinnen im September die bisher einzige Saisonniederlage zugefügt (1:2).