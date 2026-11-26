Die Münchner nehmen für die neue Heimat ihrer Fußballerinnen in Unterhaching richtig Geld in die Hand.

Klotzen für die Fußballerinnen: Der FC Bayern nimmt für eine goldene Zukunft seiner Double-Siegerinnen richtig viel Geld in die Hand. Der deutsche Fußball-Rekordmeister plant am Standort Unterhaching Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro.

Das bekräftigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Donnerstag bei einem Ortstermin. 60 Millionen entfallen demnach auf den Um- und Ausbau des Stadions, 20 Millionen auf das geplante Leistungszentrum.

Die FC-Bayern-Frauen dürfen sich auf eine große Förderung freuen Die FC-Bayern-Frauen dürfen sich auf eine große Förderung freuen © IMAGO/Beautiful Sports

FC Bayern investiert in Infrastruktur der Frauenmannschaft

„Wir haben Großes vor“, sagte Dreesen: „Wir wollen uns in der internationalen Spitze etablieren – dazu gehört die richtige Infrastruktur. Deswegen haben wir uns dieses große Projekt vorgenommen.“ Klubdirektorin Bianca Rech ergänzte:

„Für unsere Spielerinnen wird der Sportpark mehr als ein neues Zuhause. Es ist ein Raum, um zu wachsen. Hier nimmt die Zukunft der FC Bayern Frauen eine Gestalt an, die europaweit Maßstäbe setzt.“

Neues Stadion in Unterhaching

In Unterhaching, vormals Bundesliga-Standort im Männerfußball, bauen die Bayern zuvorderst das Stadion im Sportpark neu, es wird künftig voll überdacht sein und 15.000 Plätze bieten. Dazu entstehen auf dem rund 40.000 Quadratmeter großen Areal ein eigenes Leistungszentrum und neue Trainingsplätze. Die Inbetriebnahme weiter Teile der neuen, modernen Anlage ist für 2029 geplant, pünktlich zur Frauen-EM in Deutschland mit dem Spielort München (Allianz Arena).

Kapitänin Glodis Viggosdottir und Co. bestreiten in Unterhaching aktuell bereits ihre Heimspiele in der Champions League, das abschließende der Vorrunde am 16. Dezember gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Auch die SpVgg ist dort mit ihrer Regionalliga-Mannschaft weiter beheimatet.

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