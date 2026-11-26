Trotz ihrer Zeit in den USA ist Ann-Katrin Berger kein Fan von Playoffs. Der K.o.-Modus könnte bald in der Frauen-Bundesliga eingeführt werden.

Deutschlands Nummer eins Ann-Katrin Berger sieht nach dreieinhalb Jahren in den USA die mögliche Einführung von Playoffs in der Frauen-Bundesliga (FBL) eher kritisch. „Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil sich die Playoffs für mich anfühlen wie ein Pokalspiel“, sagte die künftige Torhüterin von Union Berlin bei der Medienrunde des DFB-Teams nach der Ankunft in Rio de Janeiro.

Neben dem vorhandenen DFB-Pokal ergebe die Einführung von Playoffs um die Meisterschaft aus ihrer Sicht daher „nicht so einen Sinn“. Zudem verwies die 36-Jährige auf die ohnehin schon hohe Belastung für Topspielerinnen, die international spielen: „Im Alter würde man dann natürlich sagen, mehr Spiele müssen nicht sein…“

Ann-Katrin Berger ist kein Fan von Playoffs Ann-Katrin Berger ist kein Fan von Playoffs © AFP/GETTY IMAGES/SID/IRA L. BLACK

Frauen-Bundesliga: Deutliche Kritik an Playoff-Plänen

In den USA hat Berger in Diensten von Gotham FC selbst drei Jahre nacheinander Playoffs gespielt, 2025 gewann sie mit ihrem NWSL-Team den Titel. „In Amerika“, betonte sie, „ist das alles schön und gut und die lieben auch ihre Playoffs, aber ich glaube in Deutschland muss man nicht irgendwelche Trends mitnehmen.“

Am Montag fällt die FBL nach der Abspaltung vom DFB bei der Mitgliederversammlung der Klubs eine Entscheidung über die Vergabe der TV-Rechte. Im Zuge der Ausschreibung konnten Sender neben dem bisherigen Modus auch auf ein „revolutionäres“ Modell mit Playoff-Spielen um Meisterschaft und Auf- und Abstieg bieten.

Deutliche Kritik an dem Plan hatten Vertreter der Topklubs Bayern München und VfL Wolfsburg geäußert.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1