Tomke Schneider bleibt Union Berlin treu. Die 22 Jahre alte Abwehrspielerin ist Stammkraft bei den Berlinerinnen.

U23-Nationalspielerin Tomke Schneider bleibt dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin erhalten. Die 22 Jahre alte Verteidigerin hat ihren Vertrag verlängert, wie der Klub aus Köpenick am Donnerstag ohne Angaben zur Laufzeit mitteilte.

„Sie bringt trotz ihres jungen Alters bereits eine bemerkenswerte Reife mit und hat gezeigt, wie wertvoll sie für unser Spiel sein kann“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Zietz über Schneider, die seit Anfang 2025 für die Berlinerinnen spielt. Bislang kommt die flexible Abwehrspielerin auf 32 Union-Einsätze, in denen sie zwei Tore erzielt hat.