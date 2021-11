Champions League: Bayern-Frauen schlagen Lyon dank Kumagai - Hoffenheim chancenlos

Die von Jens Scheuer trainierten Bayern-Frauen bleiben in Gruppe D mit sieben Punkten hinter Lyon (neun) auf Platz zwei und haben gute Chancen auf das Viertelfinale. Vor Wochenfrist hatten die Münchnerinnen in Lyon noch 1:2 verloren und anschließend in der Meisterschaft mit einem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg eine weitere herbe Niederlage kassiert.