FC Bayern Frauen spielen erstmals in der Allianz Arena - Kahn feiert "Meilenstein"

In der Frauen-Bundesliga belegen die Münchnerinnen (28 Punkte) nach zwölf von 22 Spieltagen derzeit den zweiten Tabellenplatz hinter dem VfL Wolfsburg (29). In der Königsklasse sicherten sie sich in der Vorrunde mit 13 Punkten aus sechs Spielen souverän das Weiterkommen hinter Gruppensieger Olympique Lyon (13).