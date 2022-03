Wolfsburgerinnen wollen Halbfinal-Einzug perfekt machen

Im Hinspiel hatten sich die Wolfsburgerinnen nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 (1:0) begnügen müssen. Gegen Arsenal muss nun in der VW-Arena, in der sonst die Männer ihre Heimspiele austragen, ein Sieg her. Nationaltorhüterin Almuth Schult schrieb in ihrer Sportbuzzer-Kolumne deshalb von den "Wochen der Wahrheit". Denn neben der Champions League steht am Sonntag (14 Uhr) das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Verfolger FC Bayern an, am 17. April begegnen sich die beiden Mannschaften erneut im Halbfinale des DFB-Pokals.