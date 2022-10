Champions League: FC Bayern & Wolfsburg Titelkandidatinnen für Ralf Kellermann

Wolfsburg empfängt am Donnerstag (18.45 Uhr) den österreichischen Klub SKN St. Pölten, die Bayern sind bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den FC Rosengard gefordert. „Von den vier Top-Nationen sind alle mit zwei Vertretern dabei. Den einen Favoriten, so wie das früher war, den gibt es nicht“, sagte Kellermann.