TEILNAHMEBEDINGUNGEN – GEWINNSPIEL: „Frauen-CL Tickets“

2.1. Die Teilnahmephase des Gewinnspiels, bei dem Teilnehmer 5x 2 Tickets für das Spiel des FC Bayern München gegen den FC Barcelona in der Women‘s Champions League am Mittwoch, 7. Dezember, gewinnen können, beginnt am 2.12.2022 und endet am 5.12.2022 um 9 Uhr. Eine Teilnahme ist ausschließlich in diesem Zeitraum möglich.