Frauen-Champions-League: Gegner von Bayern und Wolfsburg hab es in sich

Das ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in Nyon durch die englische Europameisterin Ellen White. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)

Double-Sieger Wolfsburg, zweimaliger Gewinner der Königsklasse, tritt gegen den Finalisten von 2015 und 2017 am 21./22. März zunächst auswärts an. Das Rückspiel am 29./30. März steigt dann in Wolfsburg. Die Bayern haben gegen den englischen Vizemeister Arsenal, der 2007 in der Champions League triumphiert hatte, zunächst Heimrecht.