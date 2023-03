"Brauche dieses Gefühl": Wolfsburg vor 10.000 Fans gegen PSG

„Durch die Niederlage in München ist es so, dass ich gewinnen möchte. Ich brauche dieses Gefühl zurück“, sagte Cheftrainer Tommy Stroot vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain am Donnerstag (18.45 Uhr) .

Der deutsche Meister hatte das erste Duell im Prinzenpark von Paris mit 1:0 für sich entschieden. "Grundsätzlich glaube ich, dass es am Anfang noch keine große Rolle spielt", sagte Stroot über das Hinspiel-Resultat: "Vielleicht gehen sie irgendwann 'all in'. Da müssen wir auch Lösungen haben, dass wir in diesen Momenten zustechen."