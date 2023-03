Champions League Frauen heute LIVE: PSG - VfL Wolfsburg im TV, Stream & Ticker

Champions League: PSG - VfL Wolfsburg

„Ich will am Ende Titel sammeln und Pokale in die Höhe stemmen“, lautete Popps Ansage - persönliche Auszeichnungen wie die Torjägerinnen-Kanone seien ihr hingegen „völlig wurscht“. Zumal der VfL in dieser Saison mit Meisterschaft Nummer acht zum alleinigen Bundesliga-Rekordmeister vor dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) aufsteigen könnte - und Popp war bei jeder Titelsause dabei.

Wochen der Wahrheit für Wolfsburg

Wie es die Auslosung will, ist es auch nicht das letzte Kräftemessen mit den aufmüpfigen Bayern in dieser Spielzeit. Am 15. April geht es für Popp und Co. direkt nach der Länderspielpause nämlich auch im DFB-Pokal-Halbfinale nach München. Und überstehen die beiden deutschen Vorzeigeklubs ihre internationalen Hürden mit den Rückspielen in der kommenden Woche, sehen sie sich auch in der Vorschlussrunde zum Kampf um den Einzug ins Champions-League-Finale in Eindhoven (3. Juni) wieder.