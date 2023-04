Flieger in Flammen! Schockmoment für Arsenal-Frauen

Was für eine Schrecksekunde für die Frauenmannschaft des FC Arsenal!

Nach dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim VfL Wolfsburg (2:2) musste die Maschine mit der englischen Mannschaft an Bord den Start am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg abbrechen, nachdem es zuerst einen lauten Knall gegeben hat und das Flugzeug schließlich in Flammen aufgegangen ist.