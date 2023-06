Frauen Champions League: FC Barcelona - VfL Wolfsburg LIVE im TV, Stream, Ticker

In der Liga landeten die Frauen des VfL Wolfsburg nur hinter dem FC Bayern auf dem zweiten Platz . Dafür haben die Niedersächsinnen aber nun noch den Champions-League-Titel im Visier.

Als Außenseiterinnen treffen die Wölfinnen am Samstag in Eindhoven auf den FC Barcelona (Champions-League-Finale: FC Barcelona - VfL Wolfsburg ab 16 Uhr HIER im LIVETICKER). Die Katalaninnen stehen bereits zum dritten Mal in Serie im Endspiel der Königinnenklasse. Auf den Sieg 2021 folgte 2022 die 1:3-Niederlage gegen Lyon.