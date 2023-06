Wolfsburg gerüstet für Barca-Showdown: "Sehr besonders"

Trainer Tommy Stroot vom VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Finale gegen das Starensemble des FC Barcelona personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben den kompletten Kader fit. Das ist sehr besonders, das können wenige Mannschaften von sich in einem Finale behaupten", erklärte der 34-Jährige vor dem Showdown am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven.