Frauen: Wolfsburg zittert um CL-Teilnahme

Diese Leistung in der Champions League ist für die Frauen des VfL Wolfsburg untypisch. Die Wölfinnen kommen beim Paris FC nicht über ein 3:3 (2:3) hinaus und bangen um den Einzug in die Gruppenphase.

Der Vorjahresfinalist steht im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche (18.45 Uhr/DAZN) unter großem Druck. Alexandra Popp (73.) rettete den Wolfsburgerinnen in Paris immerhin das Remis.

In einer wilden ersten Halbzeit war der Bundesliga-Tabellenführer Wolfsburg durch Vivien Endemann (4.) zunächst in Führung gegangen. Anschließend nutzten die Französinnen große Lücken in der VfL-Abwehr jedoch gnadenlos aus: Gaetane Thiney (8.) und Mathilde Bourdieu (16.) drehten die Partie und fanden durch Julie Dufour (44.) erneut eine Antwort, nachdem Popp (30.) erstmals ausgeglichen hatte.

Vor der Begegnung hatte VfL-Trainer Tommy Stroot betont, dass die Teilnahme an der Gruppenphase "unverhandelbar" sei. Paris wurde seinem Ruf als unangenehmer Gegner aber gerecht: In der vorherigen Runde hatte sich der Klub bereits gegen den Vorjahreshalbfinalisten FC Arsenal durchgesetzt.

Champions League: Frankfurt dicht vor Einzug in die Gruppenphase

Frankfurt ließ im Deutsche Bank Park von Beginn an keinen Zweifel am Erfolg aufkommen. Die frühe Führung durch Nicole Anyomi (6.) erhöhte deren Nationalmannschaftskollegin Freigang (14./Foulelfmeter) und sorgte so für viel Sicherheit bei den Gastgeberinnen. Geraldine Reutelers (58.) und Freigang (76./77.) mit einem Doppelschlag bauten den Vorsprung weiter aus, Braga spielte nach einer Roten Karte gegen Aneta Pochmanova (53.) fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl. Das Rückspiel in Tschechien findet am Mittwoch kommender Woche (18.30 Uhr/DAZN) statt.