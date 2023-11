"Allerhöchstes Niveau": Bayern-Frauen überzeugen in Paris

Der Sieg im zweiten Gruppenspiel sei verdient, betonte Straus, nachdem die Münchnerinnen in der Auftaktpartie gegen die AS Rom noch leichtfertig eine Führung verspielt hatten (2:2).

„Wir müssen da sein und liefern“

In der kniffligen Gruppe C empfangen die Münchnerinnen zum dritten Spiel am 14. Dezember Ajax Amsterdam. „Die Gruppe ist wirklich hart. Jede Partie ist wie ein K.o.-Spiel“, betonte Angreiferin Klara Bühl: „Wir müssen da sein und liefern, um in dieser Gruppe erfolgreich zu sein. Das ist unser Ziel.“