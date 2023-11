Champions League: Legt Frankfurt gegen Barcelona nach? Frankfurt vs. Barcelona - LIVE im TV und Stream

Der zweite Spieltag der Champions League der Frauen steht an! Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Rosengard aus Schweden (2:1) trifft Eintracht Frankfurt am Mittwoch ( ab 21:00 Uhr, im SPORT1 -Liveticker ) auf den Titelverteidiger FC Barcelona.

Eintracht Frankfurt absolviert in diesem Jahr die erste Champions League-Saison der Vereinsgeschichte. In der Bundesliga schloss man die Saison hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg auf Platz drei ab und zog souverän über die Playoffs in die Königsklasse ein.