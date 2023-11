Champions League Frauen: Eintracht Frankfurt fordern Barcelona

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen mit Respekt in das Champions-League-Duel l mit dem FC Barcelona, aber wollen den Titelverteidiger dennoch ärgern.

„Wir werden es genießen und gleichzeitig alles reinlegen, was wir haben, um vielleicht auch eine Überraschung zu schaffen“, sagte SGE-Trainer Niko Arnautis. Man werde es den Spanierinnen „nicht einfach machen“.

Die Heimpremiere in der Gruppenphase gegen Barcelona sei „ein Ereignis, das man nicht häufig in seiner Karriere erlebt. Das ist uns allen bewusst“, betonte Nationalspielerin Laura Freigang vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Deutsche Bank Park: „Es wird etwas ganz Besonderes für alle, die dabei sind, auf dem Rasen, neben dem Platz, auf der Tribüne.“