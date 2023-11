„Magisch“: Eintracht-Frauen trotz Pleite gegen Barca stolz

Eine Halbzeit schnupperte die SGE bei der Heimpremiere in der Champions-League-Gruppenphase an der Überraschung, dann aber legte der Titelverteidiger richtig los. "Es ist ein kleiner Tropfen Wehmut, dass wir das Spiel in nur wenigen Minuten aus der Hand gegeben haben", meinte die starke DFB-Verteidigerin Sophia Kleinherne nach dem 1:3 (1:0).