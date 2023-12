Champions League: Rückschlag für Bayern - Sorgen um Star

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League ihren Rivalen Ajax Amsterdam zwar in Schach gehalten, einen wichtiger Dreier vor heimischer Kulisse trotz spielerischer Überlegenheit jedoch verpasst.

Durch das 1:1 (1:1) hat der deutsche Meister in der Gruppe C für das Rennen um die beiden Plätze in der K.o.-Phase vor der zweiten Vorrundenhälfte weiter einen Punkt Vorsprung auf die drittplatzierten Niederländerinnen.