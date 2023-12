DFB-Frauen: Vorsichtiges Lob für geplante CL-Reform

Ähnlich sieht das Nationalspielerin Klara Bühl: „Als Spielerin hört sich das natürlich immer nach mehr Spielen an. Einerseits freut man sich, andererseits muss man auch schauen, wie man das alles hinbekommt.“ Für die Flügelspielerin des FC Bayern ist die Aufstockung des Europapokals jedoch vor der wichtigen Partie mit dem DFB-Team in der Olympia-Qualifikation am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) in Wales „noch weit weg“.