Frauen-CL: Frankfurt will sich bei Benfica revanchieren

Die Fußballerinnen von Bundesligist Eintracht Frankfurt wollen im zweiten Schlüsselspiel der Gruppenphase den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug in der Champions League legen. „Das ist für uns ein vorgezogener Feiertag“, sagte Trainer Niko Arnautis mit Blick auf die Partie am Donnerstag gegen Benfica Lissabon (18.45 Uhr): „Wir haben alle Möglichkeiten in der eigenen Hand.“